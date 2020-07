Atoumane Diagne (Limoges) quitte le FC Barcelone

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jules Roche

Vu en 2019/20 à Limoges, le jeune pivot Atoumane Diagne (2,15 m, 21 ans) quitte le FC Barcelone avec qui il était sous contrat.

Le natif de Dakar, arrivé très jeune en Espagne à dans un premier temps en 2012/13 jouait en cadet pour la formation de CB Unelco basé à Santa Cruz de Ténérife. Entré au centre de formation barcelonais la saison suivante pour jouer en catégorie junior de 2013 à 2016 puis avec la réserve de l'équipe première en deuxième divison à l'âge de 16 ans, il a été entraîné par Alfred Julbe et tournait pour sa dernière saison avec l'équipe B des blaugrana à 6,9 points (62,5% aux tirs), 6,4 rebonds et 1,7 contre pour 12;1 d'évaluation en 21 minutes. L'été dernier, il a suivi le technicien catalan au Limoges CSP via un prêt mais s'est montré encore trop tendre pour la Jeep ELITE (3,7 points à 63,8% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 0,2 passe décisive pour 6,2 d'évaluation en 10 minutes).