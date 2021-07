Attendu à Bourg, C.J. Harris officiellement libéré par l'Hapoel Holon

BETCLIC ÉLITE

En avril dernier, sur la base d'une saison remarquable avec l'Hapoel Holon (victoire en Balkan League et qualification pour le Final Eight de la BCL), Calvin Dorsey Harris Jr. avait accepté de prolonger son contrat pour une année supplémentaire. Mais l'ancien combo-guard de l'Élan Béarnais avait été prévoyant, n'oubliant pas d'ajouter une clause de sortie, en cas d'offre financièrement plus intéressante ailleurs. Bien lui en a pris puisque cette proposition est arrivée, en provenance de Bourg-en-Bresse (les médias israéliens évoquent un contrat de 250 000 dollars), et l'Hapoel Holon s'est résolu à libérer, à contre-cœur, son ex-maître à jouer.

« C.J. Harris s'est séparé de l'Hapoel Yonet Credit Holon. C.J. avait la possibilité de résilier son contrat en échange d'une indemnisation pour le club. Après avoir reçu une offre pour un contrat nettement supérieur à celui qu'il avait à Holon, il a demandé à profiter de sa clause de sortie, une possibilité à laquelle le club était préparé. Nous remercions C.J. pour sa grande contribution au club et lui souhaitons du succès dans sa nouvelle voie. »

Très performant en Jeep ÉLITE sous les couleurs de Pau-Lacq-Orthez en 2018/19 (16,8 points à 44%, dont 45% à trois points, 2,6 rebonds et 3,4 passes décisives), C.J. Harris a été élu cette année dans le cinq idéal de la Ligue des Champions grâce à ses 17,5 points de moyenne. Une ligne de choix sur un CV qui compte aussi un titre de champion de Lettonie, glané avec le VEF Riga en 2015, et une Coupe de Pologne, remportée l'année suivante (avec le trophée de MVP en prime) sous les couleurs de Rosa Radom.