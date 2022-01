Aucun match en Grèce, Italie et Espagne ce week-end à cause de la COVID-19

À L'ÉTRANGER

Le dernier match programmé en Liga Endesa, la première division espagnole, entre Grande-Canarie et Valence, a du être reporté en raison de la situation épidémique dans les Îles Canaries. De ce fait, aucune rencontre de la 16e journée n'a pu être jouée. Ainsi, le basketball européen a été privé de rencontres en Espagne, Italie et Grèce au cours de ce premier week-end de l'année 2022, à cause de la COVID-19.