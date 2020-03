Australie : Perth prend l'avantage en finale sur les Kings de Ware, Cooks et Lisch

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : NBL

A l'autre bout du monde, ça joue encore au basket. Mais à huis clos, comme en Turquie. La finale masculine de la National Basketball League oppose les Perth Wildcats (tenant du titre) aux Sydney Kings. Ce dimanche, les Wildcats ont remporté le match 3 sur le score de 111 à 96.

Le duo Bryce Cotton (31 points et 7 passes décisives) - Nick Kay (30 points à 7/9 à 3-points, 12 rebonds et 4 passes décisives) a été dominateur. En face, le MVP de la finale des playoffs de Pro A Casper Ware n'a pas retrouvé son adresse. Après avoir cumulé un vilain 4/24 aux tirs sur les matchs 1 et 2, le meneur de jeu américain en était à 0/10 après trois quart-temps. Finalement, il a terminé à 5/20. Le capitaine et ancien joueur de Nanterre Kevin Lisch a marqué 16 points alors que Xavier Cooks, qui aurait du jouer à Strasbourg, a fini à 6 points à 2/4 et 9 rebonds en moins de 20 minutes.

Le match 4 aura lieu à Perth vendredi. A noter que les trois victoires ont été signées... à l'extérieur.