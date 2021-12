Auteur d'un bon match (23 points) Axel Toupane perd avec Santa Cruz

À L'ÉTRANGER

Contre G-League Ignite, une formation réunissant des prospects NBA, Axel Toupane s'est montré en jambes malgré la défaite des Santa Cruz Warriors lors du G-League Showcase. En 35 minutes, il a compilé 23 points à 9/16 aux tirs (mais seulement à 1/6 à 3-points), 5 rebonds, 2 passes décisives et 4 balles perdues. L'ailier français est solide sur ce début de saison. Dans l'antichambre de la NBA, il a joué sept matchs et tourne en moyenne à 20,1 points à 45,4% de réussite aux tirs (dont 30,6% de loin), 7,4 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,4 interception en 33 minutes.

Cependant, son équipe - qui a souffert de son absense sur plusieurs matches, pour une blessure au pied - patine sur le plan collectif. Santa Cruz, franchise affiliée à Golden State, est dans le dur avec 4 victoires en 12 matchs et l'avant-dernière place de la division Ouest de G-League. Les bonnes sorties d'Axel Toupane n'influent pas sur le bilan des Warriors. C'est sa troisième saison dans ce championnat, comme les deux dernières, il est espère décrocher un contrat en NBA. Il avait été champion NBA 2021 avec Milwaukee, l'été dernier.