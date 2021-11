Avant d'affronter la France, la Hongrie bat le Portugal

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

À Matosinhos (Portugal), la sélection hongroise a empoché une première victoire dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2023, avant d'affronter les Bleus ce lundi (18 h). Contre l'adversaire présumé être le plus faible du groupe E, la Hongrie a parfaitement négocié la rencontre, grâce à son pivot Ákos Keller (15 points à 7/8 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes pour 25 d'évaluation en 24 minutes), qui a officié à l'Élan Béarnais en 2018-2019.

Le Portugal, que la France retrouvera en février 2022 pour une double confrontation, est revenu à une possession dans le money time (75-77, 38'), avant de s'incliner 75 à 81.