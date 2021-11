Avant de recevoir Bourg, Valence s'impose à Barcelone

À L'ÉTRANGER

Avant d'accueillir la JL Bourg en EuroCup ce mercredi, Valence s'est imposé à Barcelone ce dimanche en Liga Endesa (79-87). C'est une grosse victoire pour les Valenciens puisque Barcelone était invaincu après 9 journées et qu'ils étaient privés pour ce déplacement de Louis Labeyrie (blessé à la cuisse à l'entraînement vendredi et incertain pour la réception de Bourg), Martin Hermannsson, Mike Tobey, Victor Claver et Nenad Dimitrijevic. Ils ont pris le dessus dans le dernier quart-temps (16-24), notamment grâce à leur excellente adresse à 2-points (74%). S'il a pris la responsabilité de cette défaite, l'entraîneur Sarunas Jasikevicius a également fustigé le manque de professionnalisme de ses joueurs, ainsi que le manque de contrôle de ses meneurs de jeu, malgré l'expérience de plusieurs d'entre eux.

Au classement, Barcelone reste en tête avec le Real Madrid (9 victoires, 1 défaite). De son côté, Valence est septième avec 6 victoires en 10 matches. En EuroCup, l'équipe de Joan Peñarroya a un bilan équilibré (2 victoires, 2 défaites).