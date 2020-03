Avant la finale de la Coupe, Sade Aded Hussein a quitté Newcastle

Ce dimanche a lieu à Glasgow (Ecosse) la finale de la BBL Trophy (l'équivalent de la Coupe) entre les Newcastle Eagles et les Solent Kestrels (le club de Southampton). Pour ce match, Newcastle devra faire sans trois joueurs. Les Américains Mike Morsell et Nick Schlitzer ainsi que le Français Sade Aded Hussein ont demandé à être libéré afin de rentrer dans leur pays, étant donné la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus COVID19.

En 11 matchs cette saison, Sade Aded Hussein (2,03 m, 26 ans) a tourné à 9,4 points à 41,3% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds et 1,4 contre en 23 minutes.

