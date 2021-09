Avec un énorme Vincent Poirier, le Real Madrid s'offre la Supercoupe

Avec son quatuor français composé de Guerschon Yabusele, Vincent Poirier, Thomas Heurtel et Fabien Causeur, le Real Madrid s'est imposé en finale de la Supercoupe espagnole contre le FC Barcelone (88-83).

LIRE AUSSI. Yabusele et Causeur amènent le Real Madrid en finale de la Supercoupe

Porté par un excellent Vincent Poirier (16 points à 6/8 aux tirs et 11 rebonds pour 26 d'évaluation), le Real Madrid a fait la différence dans les dix dernières minutes. Mené de quatre points après trente minutes (58-62), les protégés de Pablo Laso ont largement remporté le dernier quart-temps (26 à 12). Une belle revanche pour Sergio Llull, lui aussi héroïque avec 24 points à 5/6 aux tirs, 1 rebond et 2 passes pour 27 d'évaluation, qui avait subi une rupture des ligaments croisés en août 2017 avec la Roja...

Sergio Llull suffered an ACL rupture in the Santiago Martin arena in August 2017 during a Spanish national team game



Tonight, he led Real Madrid to the SuperCup title and won MVP in the same gympic.twitter.com/Oo47iCbS06