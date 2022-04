Avec un grand Damien Inglis, Bilbao domine un Real Madrid en crise

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo A Arrizabalaga

Pas loin de s'imposer à Barcelone dimanche, le Real Madrid n'est pas parvenu à rebondir ce mercredi à Bilbao. L'équipe de Pablo Laso s'y est inclinée 79-67 dans une soirée marquée par l'hommage rendu à Alex Mumbru, dont le maillot a été retiré. Les Madrilènes ont perdu pied lors du dernier quart-temps (19-12) dans la chaude ambiance de la Bilbao Arena. Damien Inglis (14 points à 6/10 aux tirs, 6 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d'évaluation en moins de 22 minutes) et Jonathan Rousselle (11 points à 3/3 à 3-points, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 13 d'évaluation en 19 minutes) ont eu un impact essentiel dans la 12e victoire des leurs. En face, si Fabien Causeur a marqué 13 points à 6/11, Guerschon Yabusele (3 points à 1/5 et 2 rebonds en 14 minutes) et Vincent Poirier (1 point à 0/4 et 5 rebonds en 15 minutes) ont eu plus de mal. Le Real Madrid reste deuxième du classement avec 19 victoires et 9 défaites, juste devant Badalone et Manresa (18 victoires et 9 défaites).