Avec un grand Fabien Causeur, le Real Madrid gagne le match 1 face à Baskonia

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo P Castillo

Après avoir écarté Manresa 2 manches à 0 en quarts de finale, le Real Madrid retrouvait Baskonia, qui ont eux disposé de Valence 2 manches à 1, en demi-finales des playoffs espagnols. Et les Madrilènes n'ont pas trembler dans le match 1 en s'imposant 94-84 à domicile. Après une première mi-temps serrée, où les deux équipes se sont quittés sur le score de 44-42, les hommes de Pablo Laso ont infligé un 17-2 en début de troisième quart-temps, qui s'est fini sur le score de 74-63. C'est dans ce quart-temps que Fabien Causeur a su élever son niveau en l'absence de Sergio Llull, resté aux vestiaires pour une blessure, avec 14 de ses points (16 points à 5/11 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions en 27 minutes). Le dernier quart-temps a été parfaitement géré à l'expérience, et avec beaucoup de réussite aux tirs. Au final, les Madrilènes ont terminé la partie à 17/34 à 3-points, ce qui a constitué tout simplement un record pour eux dans un match de playoffs en Liga Endesa.

Les autres Francais du Real Madrid ont eux aussi été performants, Guerschon Yabusele ayant terminé à 10 points à 2/6 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes et Vincent Poirier ayant inscrit 11 points à 5/7 aux tirs et 3 rebonds en 15 minutes. Le match retour aura lieu ce samedi à 18 heures, toujours à domicile pour les Madrilènes.