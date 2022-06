Avec un grand Jaiteh, la Virtus Bologne se qualifie en finale des playoffs

À L'ÉTRANGER

La Virtus Bologne s'est qualifiée en finale des playoffs italiens ce mardi soir. Après avoir remporté les deux premiers matches à domicile, l'équipe de Sergio Scariolo s'est imposée à Tortone, 77 à 69. En s'appuyant notamment sur son pivot français Mouhammadou Jaiteh, auteur de 17 points à 6/6 aux tirs, 9 rebonds et 2 contres pour 23 d'évaluation en 27 minutes, les visiteurs menaient 47 à 33 à la mi-temps. Ils sont ensuite restés sérieux pour l'emporter et retourner en finale des playoffs. Isaïa Cordinier a ajouté 4 point à 1/4 et 2 rebonds en 18 minutes.

Reste à savoir désormais qui ils affronteront à ce niveau. En cas de victoire ce mercredi soir à Sassari, ce sera Milan. Une rencontre à suivre en direct sur MCS Basket.

