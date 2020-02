Axel Bouteille a bien dit oui à Malaga : "Même si j’ai eu le choix, j’ai été pris au dépourvu"

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Théo Quintard

C'est donc à Malaga qu'Axel Bouteille va continuer sa saison 2019/20. Après une superbe première partie de saison (17,7 points de moyenne, cinquième meilleur marqueur du championnat) chez la surprise du championnat espagnol (13 victoires et 8 défaites), le Varois a accepté l'offre du club andalou pour la suite de la saison et les deux années à venir.

"Quand on m’a annoncé la nouvelle, les deux équipes étaient déjà entrées en négociation, a-t-il expliqué au point presse de l'équipe de France ce dimanche. J’ai dit oui après biens sûr que c’est une étape supplémentaire pour moi car je rejoins un grand club. L’objectif principal de Bilbao était le maintien donc il est presque atteint... En tout cas c’est comme ça qu’on me l’a présenté. Mais j’adore tout là-bas : la ville, le coach, l’équipe. C’était les meilleurs mois de ma carrière !"

L'ancien joueur de l'Elan Chalon et Limoges a vu sa carrière s'accélérer en rejoignant le championnat espagnol l'été dernier.

"On a gagné toutes les équipes d’Euroleague (5-0). Quand on va jouer au Barça pour disputer la Coupe du Roi, on va les gagner chez eux après prolongation. J’ai mis le shoot de la gagne contre le Real, bref en 6 mois il s’est passé énormément de choses, plus qu’en 5-6 ans en restant (malgré le titre de champion de France avec Chalon)."

Peut-être que le mieux pour la suite de sa carrière aurait du rester

"Je n’y avais même pas pensé donc c’est difficile de répondre. On m’a annoncé la nouvelle en 2 minutes, même si j’ai eu le choix, j’ai été pris au dépourvu. Bilbao était ouvert au transfert puisqu’ils ont commencé à discuter avec Malaga sans m’en parler directement. La situation et spéciale pour moi. [...] Je connais mon rôle dans l’équipe et j’ai une relation de confiance avec mon coach et mes coéquipiers. J’ai découvert une nouvelle façon de jouer, une nouvelle culture et j’essaie de tirer le meilleur de tout ça."

Le championnat espagnol, le plus renommé des championnats nationaux, correspond peut-être plus aux caractéristiques d'Axel Bouteille.