Axel Bouteille dans le cinq majeur de la saison 2019/20 de la Liga Endesa

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Liga Endesa

Auteur d'une saison 2019/20 parfaitement mémorable, Axel Bouteille (2,01m, 25 ans) est élu dans le meilleur cinq de la Liga Endesa. Les fans, les médias, les joueurs et les entraîneurs de la ligue ont plebiscité l'international français, qui est accompagné des grosses pointures du championnat espagnol que sont Facundo Campazzo (Real Madrid), Klemen Prepelic (Club Joventut Badalona), Nikola Mirotic (Barça) et Giorgi Shermadini (Iberostar Tenerife).

Pour sa première saison à l'étranger, Axel Bouteille réalise un carton plein et fait l'unanimité de l'autre côté des Pyrénées. Et pour cause, dès ses premiers ballons touchés avec Bilbao, le poste 2/3 s'est révélé éblouissant. Une adaptation fulgurante et le voilà qui plante 27 points pour 25 d'évaluation pour le match d'ouverture de la saison face à Tenerife. Histoire de mettre tout le monde d'accord de manière définitive, Axel Bouteille a réalisé l'un des plus grands matchs de sa carrière, explosant les compteurs et les records lors de la 13ème journée de saison régulière. Avec 34 points inscrits à 7/8 à 2-points et 5/6 à 3-points et 6 rebonds, le français a obtenu 39 d'évaluation et s'est vu couronné joueur de la journée. En 21 rencontres sous les ordres d'Alex Mumbru, il a compilé 17,7 points à 52,4% de réussite aux tirs dont 47,8% à 3-points et 3,8 rebonds pour 15,7 d'évaluation.

En cours de saison, il a rejoint les rangs de l'Unicaja Malaga, avec qui il n'a pu disputer que deux rencontres avant l'interruption puis cinq matchs lors du tournoi final organisé par la Ligue Espagnole. Là-encore, l'adaptation a eu lieu rapidement, le français continuant de performer. Point d'orgue de son passage sous ses nouvelles couleurs, la victoire de son équipe face à Badalone il y a quelques jours, lors de laquelle il a de nouveau pris feu, finissant avec 28 points pour 29 d'évaluation.

Sa saison s'étant finalement (et cette fois définitivement) terminée sur une troisième place du groupe A, Axel Bouteille a achevé 2019/20 avec 16,5 points, 3,6 rebonds et 1,2 passes décisives pour 15,1 d'évaluation de moyenne par match.

Cinq majeur de la Liga Endesa 2019/20 :

Facundo Campazzo (Real Madrid)

Klemen Prepelic (Club Joventut Badalona)

Axel Bouteille (Unicaja)

Nikola Mirotic (Barça)

Giorgi Shermadini (Iberostar Tenerife)

Second cinq de la Liga Endesa 2019/20 :