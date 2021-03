Axel Bouteille plante 25 points et Malaga bat Gran Canaria

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Déjà auteur de 17 points mardi contre Monaco, Axel Bouteille a fait mieux encore ce lundi face à Gran Canaria. Sauf que cette fois, le Varois a ramené la victoire. Face à l'équipe d'Andrew Albicy (2 points à 0/4 aux tirs et 8 passes décisives en 22 minutes) et A.J. Slaughter (22 points à 8/12, 4 rebonds et 2 passes décisives pour 25 d'évaluation en 28 minutes), les Andalous se sont imposés 82-76.

Et ils le doivent en grande partie au champion de France 2017, absolument chaud bouillant, particulièrement dans le troisième quart-temps quand les visiteurs sont revenus. Au final, il a cumulé 25 points à 9/17 (dont 4/6 à 3-points), 6 rebonds et 3 passes décisives pour 28 d'évaluation en 28 minutes.