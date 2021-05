Balkan League : Encore un trophée pour Frédéric Bourdillon, Isaiah Miles élu MVP

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Balkan League

L'Hapoël Holon a remporté la finale de la Balkan League ce jeudi face à l'Academic Bultex 99, équipe de la ville bulgare de Plovdiv, sur le score de 91 à 75. C'est la première fois que ce club remporte cette ligue qui existe depuis 2008 et que 12 clubs israéliens ont rejoint suite à la pandémie de COVID-19, rejoignant deux formations macédoniennes, deux autres monténégrines et fin deux bulgares. Holon, qui n'avait remporté que le championnat d'Israël en 2008 et la coupe d'Israël en 2009 et 2018, ajoute une ligne à son palmarès.

L'équipe a réussi à l'emporter en inscrivant un 27-9 dans le dernier quart-temps alors qu'ils étaient derrière de 2 points à l'entame de celui-ci. Cinq joueurs de l'Hapoël affichent une feuille de match à plus de 10 points (McGee, Miles, Pnini, Sestina, de Zeeuw). L'ancien joueur de l'Elan Béarnais la saison dernière, Tyrus McGee, a sorti un gros match, 20 points, 4 rebonds et 4 passes. Le MVP de cette ligue est bien connu en France puisqu'il s'agit de Isaiah Miles, passé par Dijon et Limoges. Jeudi, il a inscrit 18 points, pris 8 rebonds et délivré 2 passes décisives. Il n'a pas joué mais est champion lui aussi, C.J Harris qui a évolué avec Pau de 2018 à 2019. A noter les 3 points, 1 rebond et 1 passe de l'ancien joueur NBA Chris Johnson passé lui par Gravelines-Dunkerque et la JL Bourg.

Enfin, le Français Frédéric Bourdillon (3 points, 3 rebonds et 2 passes) est encore une fois champion, après le trophée de champion d'Israël décroché avec le Maccabi Tel-Aviv en 2020. L'Antibois va désormais viser le titre en Ligue des Champions (BCL) puisque son équipe participe au Final 8 sur la semaine à venir.