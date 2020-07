Bandja Sy prolonge son aventure en Espagne avec Andorre

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup

Bandja Sy (2,04 m, 29 ans) sort de sa première expérience en Liga Endesa et va avoir l'opportunité de confirmer lors du prochain exercice. Selon Chema de Lucas, Andorre aurait finalisé la prolongation de son poste 3/4 pour la saison 2020/2021.

Entre le championnat espagnol et l'EuroCup, Bandja Sy a disputé 33 rencontres avant l'interruption de la saison et 5 matchs lors du tournoi final de la Liga ACB. Au total, le Franco-Malien a compilé 7,3 points et 4,3 rebonds pour 9 d'évaluation de moyenne. Dans un l'effectif qui comptaient d'anciens LNBers avec Jeremy Senglin (ex-Nanterre) et Clevin Hannah (ex-Evreux et Nancy), le petit dernier de la fratrie Sy a connu de bons débuts espagnols chez le sixième de la saison régulière 2019/20.

ÚLTIMA HORA: El MoraBanc Andorra ha cerrado la renovación de Bandja Sy (2.04 m.; 29 años) para la próxima temporada.



El ala-pívot francés ha promediado 7,4puntos (63,8 % T2, 40,9 % T3 y 80,7 % TL), 4,3 rebotes y 1,2 recuperaciones en menos de 22 minutos de juego. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 7, 2020

La preuve que l'enfant de Cergy-Pontoise continue de s'épanouir à l'étranger après son expérience réussie au Partizan Belgrade. Au printemps 2018, nous l'avions rencontré dans la capitale serbe où il nous avait fait part de son bonheur d'être enfin responsabilisé après quatre années de frustration en Jeep ÉLITE. Un entretien, toujours d'actualité, que vous pouvez retrouver ici.