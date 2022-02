Barcelone : Cory Higgins de nouveau absent, pour 3 mois

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FC Barcelone

La même blessure, encore. L'ancien joueur du CSKA Moscou Cory Higgins (1,96 m, 32 ans) vient de se faire opérer d'une fasciite plantaire au pied gauche, qui l'écartera des terrains pour 12 semaines, soit 3 mois. C'est un vrai coup dur pour le FC Barcelone puisque l'arrière américain - déjà arrêté à cause de son dos en début de saison - tournait à 10,7 points, 1,9 rebond et 2,1 passes décisives par match depuis le début de saison. Son dernier match avant sa blessure remonte au 27 janvier, dans une victoire 84-71 des Catalans face à l'ASVEL, avec 5 points et 2 passes décisives en 16 minutes pour le filleul de Michael Jordan.

Cory Higgins n'en est pas à sa première blessure. En 2020, il avait déjà subi une intervention à cause de la même fasciite plantaire dans son pied gauche. À ce moment-là, Higgins avait du s'éloigner des terrains pendant 10 semaines. Deuxième meilleur marqueur des Blaugranas, son absence risque de peser dans la lutte pour la première place en EuroLeague et de la Liga Endesa.

Le Barca, qui vient de triompher du Real Madrid en EuroLeague (86-68 le 11 février), est seul leader de la compétition. Mais avec le calendrier chargé et la blessure sur un de leurs meilleurs joueurs, le tâche n'est que plus compliquée. La date de retour de Cory Higgins est prévue mi-mai, à quelques jours du Final Four de l'EuroLeague, qui se disputera vraisemblablement à Belgrade le week-end du 20 au 22 mai 2022, et non pas à Berlin une semaine plus tard, comme prévu initialement.