Barcelone au forceps à la Copa del Rey, Justin Robinson brille au Final 8 italien

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Barcelone

En retard à l'allumage (15-29, 10'), le FC Barcelone a fini par s'imposer contre l'Unicaja Malaga après prolongation (103-93), ce vendredi 12 février. Cory Higgins, bien aidé par Nikola Mirotic (14 points), a été l'une des pierres angulaires du succès barcelonais (22 points à 7/8 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes pour 23 d'évaluation), en quart de finale de la Copa del Rey. Léo Westermann s'est lui contenté de 5 points et 3 passes décisives. Dans l'autre rencontre de la soirée, Baskonia a tenu son rang face à Badalone (96-87), grâce à une grosse performance de Pierriá Henry (16 points à 6/8 aux tirs et 8 passes décisives pour 27 d'évaluation).

Ce samedi, le Real Madrid de Fabien Causeur affrontera Tenerife (16h) alors que Barcelone sera opposé à Baskonia en début de soirée (19h).

Les résultats de la 1re journée de la Copa del Rey :

Jeudi 11 février

Tenerife vs. Burgos : 87-76

Vendredi 12 février

Baskonia vs Baladone : 96-87

En Italie, Brindisi s'est imposé contre Trieste (93-81) grâce aux 21 points d'Alessandro Zanelli alors que Sassari est tombé face à Justin Robinson (27 points) et Pesaro. En demi-finale, Milan rencontrera Venise et Brindisi essayera de se hisser en finale contre Pasero.

Les résultats de la 1re journée du Final 8 italien :

Jeudi 11 février

Milan vs Reggio Emilia : 80-52

vs Reggio Emilia : 80-52 Virtus Bologne vs Venise : 82-89

Vendredi 12 février