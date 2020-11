Barcelone et Burgos corrigent Séville et l'Estudiantes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

La saison 2020-21 de Liga Endesa bat toujours son plein. Pour la 11e journée, le FC Barcelone a corrigé Séville (82-53) samedi. En pleine forme, l'équipe de Sarunas Jasikevicius menait déjà 46 à 24 à la mi-temps. Thomas Heurtel a marqué 9 points en 17 minutes alors que Nikola Mirotic a terminé à 23 d'évaluation en seulement 15 minutes. En face, Yakuba Ouattara a marqué 9 points à 3/5 à 3-points et pris 7 rebonds mais il a perdu 4 ballons et raté ses 5 tirs à 2-points.

Au classement, le Barça (8 victoires et 2 défaites) reste 3e derrière le Real Madrid (10-0) et Tenerife (9-1). Les insulaires l'ont emporté à Manresa (80-88). Derrière, Vitoria et Burgos (8-3) suivent. Baskonia a battu plutôt difficilement Obradoiro (80-74) avec 6 points à 3/5 et 6 rebonds en 13 minutes de Youssoupha Fall. De son côté, Burgos s'est encore régalé contre l'Estudiantes (91-71, 111 à 61 à l'évaluation collective) avec encore une grosse adresse à 3-points (10/18), un sacré collectif (23 passes décisives) et un Jasiel Rivero dominateur (30 d'évaluation en 24 minutes) à l'intérieur.

On notera également la facile victoire de Malaga (6-4) contre Saint-Sébastien (104-69) avec 10 points à 4/9 en 21 minutes d'Axel Bouteille. Autrement, Bilbao confirme son début de saison compliqué (1-8) avec une défaite à domicile face à Murcie (63-73), malgré les 11 points de Jonathan Rousselle.

Deux matchs n'ont pas pu se tenir à cause de cas de COVID-19, Real Madrid - Andorre ainsi que Badalone - Valence.