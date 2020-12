Barcelone fait tomber le Real Madrid pour la 1re fois, Yakuba Ouattara régale

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Barcelone

Au cœur d'un imgroblio avec Thomas Heurtel, Barcelone n'a pas perdu la raison en championnat. La troupe de Šarūnas Jasikevičius, que pourrait prochainement renforcer Léo Westermann, est la première équipe à se payer le scalp du Real Madrid, jusque-là invaincu en 14 rencontres. Le poste 4 hispano-monténégrin Nikola Mirotic (notre photo) a été excellent, finissant la rencontre avec 41 d'évaluation (!) pour 26 points à 7/10 aux tirs, 10 rebonds et 9 fautes provoquées. Fabien Causeur a lui été l'auteur de 8 points pour le Real Madrid.

Yabuka Ouattara en forme

Dans les autres rencontres de la soirée, Andrew Albicy (7 points et 7 passes) et Gran Canaria ont enchaîné un sixième succès de rang (EuroCup incluse) contre Manresa (71-64) alors que Yakuba Ouattara (21 points et 3 rebonds) a, de son côté, porté à bout de bras Séville lors de la victoire face à Fuenlabrada (86-79). Malgré la bonne sortie de Jonathan Rousselle (8 points, 3 rebonds et 6 passes), Bilbao a lâché le match face à Axel Bouteille (7 points et 2 points) et Malaga (91-79).

Auteur de 21 points, Yakuba Ouattara a été très bon hier soir avec le Betis (photo : Séville)

Les résultats du 27 décembre en Liga Endesa :