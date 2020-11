Barcelone fait tomber Tenerife

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FC Barcelone

Après six victoires en six matchs, Tenerife s'est incliné sur le parquet du FC Barcelone ce dimanche pour la 8e journée de la Liga Endesa. Après un bon départ (14-20), les Canariens ont perdu pied face aux Catalans. Dominateurs au rebond et plus généralement dans la raquette, les joueurs de Sarunas Jasikevicius ont pris les devants dans le deuxième quart-temps pour compter 9 points d'avance à la mi-temps (41-32). Derrière, ils sont restés sérieux pour finir à +7 (81-74).

Thomas Heurtel a donné 7 passes décisives en 20 minutes alors que l'autre meneur de l'effectif, Nick Calathes, a été complet (14 points, 5 rebonds et 5 passes décisives).

Avec ce résultat, le Real Madrid - qui a battu Valence dans l'autre rencontre au sommet de la journée - est seul en tête (8 victoires en 8 matchs) devant Tenerife (6 victoires et 1 défaite) et Barcelone (6 victoires et 2 défaites). Baskonia et Badalone suivent avec 6 victoires et 3 défaites.