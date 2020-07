Barcelone officialise la signature de Nick Calathes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Comme annoncé, le meneur grec Nick Calathes (1,98 m, 31 ans) est officiellement un joueur du FC Barcelone jusqu'en 2023. Il remplace le meneur américain Malcolm Delaney, parti à Milan.

Formé en Floride et notamment aux Gators de Florida, il s'est présenté à la Draft NBA 2009 et a été sélectionné par les Minnesota Timberwolves en 45e position avant d'être envoyé à Dallas. La sélection au second tour ne lui garantissant pas une place dans un roster NBA, il s'est dirigé vers l'Europe et a rejoint le pays d'origine de ses parents en signant au Panathinaikos. Après trois belles saisons, il s'est engagé pour le Lokomotiv Kuban et la saison suivante il a finalement tenté l'aventure NBA à Memphis. Après deux saisons sur place, il est rentré au Panathinaikos.

Après 5 saisons à Athènes, le meneur quitte le club un an avant la fin de son contrat. Pour sa dernière saison à Athènes, il tournait à 6,8 points à 41,8% de réussite aux shoots, 3,4 rebonds et 7,2 passes décisives pour 13,6 d'évaluation en championnat grèc et 13,2 points, 9,1 passes décisives (meilleure moyenne de la compétition) et 4,9 rebonds en EuroLleague. Il est actuellement le deuxième meilleur passeur de l'histoire de la compétition avec 1 260 passes décisives.

Il rejoint l'effectif du coach Sarunas Jasikevicus déjà composé de joueurs stars comme Nikola Mirotic, Thomas Heurtel, Brandon Davies, Pierre Oriola, Kyle Kuric en attendant la possible arrivée de la légende en NBA Pau Gasol.