Barcelone remonte 16 points de retard et remporte la Copa del Rey

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photo AArrizabalaga

Battu à trois reprises cette saison par le FC Barcelone, dont la dernière fois neuf jours plus tôt en EuroLeague largement, le Real Madrid est entré très fort dans la finale de la Copa del Rey ce dimanche à Grenade. L'équipe de Pablo Laso a compté jusqu'à 16 points d'avance (19-3), à la 10e minute de jeu. Mais les Catalans sont revenus petit à petit avant de passer devant (48-46), le dernier quart-temps. Un vrai mano à mano s'est enclenché et ce sont finalement les hommes de Sarunas Jasikevicius qui l'ont emporté 64 à 59. Après avoir marqué plus de 100 points lors des quarts et demi-finales, ils ont du sortir les barbelés pour aller chercher le premier trophée de la saison. Nikola Mirotic (19 points à 4/11 aux tirs) a été élu MVP.

Thomas Heurtel a marqué 10 points à 5/7 aux tirs en 14 minutes mais a été gêné par le fautes (5). Titulaire, Vincent Poirier a fini à 4 points à 2/4 aux tirs et 2 rebonds en 18 minutes. Egalement dans le cinq, Guerschon Yabusele (4 points à 1/2 et 5 rebonds en 25 minutes) a pour le moment du mal à peser sur les clasicos. Enfin, Fabien Causeur n'a pas été sélectionné pour cette finale.