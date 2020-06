Barcelone s'impose, Axel Bouteille et Malaga aussi : le basket a repris en Espagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Liga Endesa

Un tournoi final, avec 12 équipes divisées en deux groupes de 6 : la course au titre a repris ce mercredi en Espagne. À Valence, où se déroule cette fin de saison, c'est le groupe A qui ouvrait le bal. Barcelone, leader avant l'interruption du championnat, a déroulé pendant trois quarts temps avant de voir Badalone revenir et échouer à un rien en fin de rencontre (96-92). Thomas Heurtel n'a pas été retenu par le staff catalan pour disputer cette rencontre.

Deux Français s'affrontaient ensuite, et le Malaga d'Axel Bouteille (titulaire, auteur de 10 points et 2 rebonds en 23 minutes) a battu le Tenerife de Lahaou Konaté (1 passe en 12 minutes), 83-70. Enfin, dans l'affiche de la soirée, Bilbao n'a pas tenu le choc contre le voisin basque de Vitoria, 87-64, et ce malgré un Jonathan Rousselle meilleur marqueur des siens (12 points, 3 rebonds et 2 passes décisives). En face, Luca Vildoza a signé la perf' de cette première journée, avec 20 points, 5 rebonds, 5 passes pour 30 d'évaluation.