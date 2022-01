Barcelone s'impose à Madrid, 2 à 0 pour les Catalans

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo P Castillo

Prévue le 2 janvier mais reportée en raison de cas de COVID-19, la deuxième rencontre de la saison 2021-2022 entre le Real Madrid et le FC Barcelone - si l'on enlève la SuperCopa, en présaison, remportée 88-83 par le Real - à une nouvelle fois tourné en la faveur des Catalans. Ce dimanche, ils se sont imposés dans la capitale espagnole 85 à 75.

Profitant notamment du retour de Nikola Mirotic - alors que l'équipe de Pablo Laso retrouvait elle Walter Tavares -, les visiteurs ont fait la course en tête pour l'emporter de 10 points. L'ailier-fort hispano-monténégrin a marqué le panier à 3-points de la victoire à 20,5 secondes de la fin. Si le shooteur Kyle Kuric et le pivot Sertac Sanli ont été les meilleurs marqueurs avec 17 points chacun, Mirotic (13 points à 3/4 à 3-points et 4 rebonds en 23 minutes) et Nicolas Laprovittola (9 points à 3/8, 5 rebonds, 6 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 28 minutes) ont été deux acteurs clés dans la victoire barcelonaise. Ce dernier a dominé Thomas Heurtel (4 points à 1/8, 3 rebonds et 2 passes décisives pour -1 d'évaluation en 17 minutes). Guerschon Yabusele a une nouvelle fois été le Madrilène le plus utilisé (30 minutes, pour 7 points à 3/5, 5 rebonds et 2 passes décisives). Vincent Poirier a été efficace (8 points à 3/4 et 4 rebonds en 17 minutes) et Fabien Causeur n'a pas joué.

Si le Real Madrid est premier en Liga Endesa (16 victoires, 2 défaites) et EuroLeague, à chaque fois devant le Barça, le FC Barcelone n'a dominé à deux reprises en deux confrontations cette saison.