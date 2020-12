Bashir Ahmed (ex-Evreux) file en Hongrie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ALM Evreux

Le désormais ex-ailier de l'ALM Evreux, Bashir Ahmed (2,01 m, 27 ans), vient de retrouver un club. Comme nous le pressentions, l'ancien étudiant de Saint John's (New York) a signé en Hongrie en s'engageant avec le club de Zalakeramia ZTE KK, club basé à Zalaegerszeg. Bashir Ahmed connaît bien l'Europe de l'Est pour avoir évolué au Kosovo (2018/19) et en Croatie (2019/20). À Zalakeramia, le poste 3 américano-ghanéen va retrouver Ante Nazor, coach qu'il a côtoyé à Zadar.