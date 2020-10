Baskonia l’emporte face à Barcelone, Sarunas Jasikevicius en colère contre les siens

À L'ÉTRANGER

« Je suis très déçu », déclarait Šarūnas Jasikevičius après la première défaite en championnat espagnol de son équipe, le FC Barcelone. Pourtant devant d’un petit point à la mi-temps, Thomas Heurtel (15 points) et ses coéquipiers n’ont pas décroché la victoire contre Baskonia dimanche.

Il faut dire que les Barcelonais n'ont pas défendu correctement après la pause, à l'image des 31 points encaissés lors du troisième quart-temps. De quoi provoquer la colère de leur entraîneur lituanien après la rencontre, ce dernier estimant l'énergie déployée par les siens trop faible.

El enfado de Jasikevicius: "La idea era jugar más duro en defensa... y nos meten 30 puntos. Tenemos mala idea de nuestra actitud. Es una señal de equipo con mala mentalidad" #LigaEndesa pic.twitter.com/QDgSvvFukb — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) October 18, 2020

Les départs d'Ante Tomic et Pau Ribas vers le voisin badalonais, et celui de Kevin Pangos à Saint-Pétersbourg, n'ont été compensé que par une seule recrue, Nick Calathes, et leur absence se fait sentir.

A noter que l'ancien pivot de l'ASVEL Tonye Jekiri (9 points et 10 rebonds pour 16 d’évaluation) a pris une part importante dans la victoire de son équipe en passant 28 minutes sur le parquet de la Fernando Buesa Arena.

Voici le résumé vidéo de ce match de la 6e journée de Liga ACB entre Baskonia et le FC Barcelone (82-71):