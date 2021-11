À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup Patras

Mal classé en Liga Endesa (3 victoires, 5 défaites) et EuroLeague (3 victoires, 4 défaites), Baskonia se renforce avec l'arrivée de Lamar Peters (1,83 m, 23 ans). Le jeune meneur a été formé chez lui à La Nouvelle Orléans (Louisiane) avant de devenir un fort joueur universitaire à Mississippi State entre 2016 et 2019. Après une première saison professionelle en G-League chez les Westchester Knicks, il a démarré sa carrière européenne en Turquie, au club de Bursaspor. Là-bas, il tournait à 11 points à 36,5% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 6,5 passes décisives en 29 minutes sur 21 rencontres. Il va devoir se mettre au niveau EuroLeague.