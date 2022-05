Baskonia sort Valence, Hermannsson victime d'une rupture des ligaments croisés

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ACB Photo

Après le Real Madrid et le FC Barcelone, c'est Baskonia qui s'est qualifié pour les demi-finales des playoffs de Liga Endesa, ce lundi soir. Le club basque s'est imposé 76 à 59 à Valence. Pourtant, l'équipe de Louis Labeyrie (5 points à 2/4 aux tirs et 4 rebonds pour 5 d'évaluation en 26 minutes) menait 20 à 9 à la fin du premier quart-temps et encore d'un point à la fin du troisième quart-temps (54-53). Mais elle a complétement déjoué dans le final pour terminer là sa saison 2021-2022. La sortie sur blessure de Martin Hermannsson peu avant la mi-temps a été l'un des mauvais tournants de cette rencontre. L'ancien joueur de Charleville-Mézières et Châlons-Reims souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou.

Martin Hermannsson se retira lesionado



¡Mucho ánimo!pic.twitter.com/uGKPXjnMz5 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) May 30, 2022

Reste à savoir qui complétera le dernier carré. La Joventut Badalone reçoit Tenerife dans la belle du quart de finale entre les deux équipes, ce mardi soir. Les demi-finales débuteront jeudi soir entre le Real Madrid et Baskonia. Elles seront à suivre en intégralité sur l'application MCS Basket.

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE SUR MCS BASKET :



Mardi 31 mai



19h30 : Galatasaray vs Anadolu Efes, match 3 des demi-finales des playoffs turcs

20h45 : Tortone vs Virtus Bologne, match 3 des demi-finales des playoffs italiens

21h : Badalone vs Tenerife, match 3 quarts de finale des playoffs espagnols

Mercredi 1er juin

20h30 : Dinamo Sassari vs Milan, match 3 des demi-finales des playoffs italiens

20h30 : Partizan vs Etoile Rouge, match 3 des demi-finales des playoffs de Ligue adriatique

Jeudi 2 juin

19h30 : Galatasaray vs Anadolu Efes, match 4 des demi-finales des playoffs turcs

22h : Real Madrid vs Baskonia, match 1 des demi-finales des playoffs espagnols

Vendredi 3 juin

(Horaire à déterminer) : Barcelone vs Badalone ou Tenerife – Espagne – match 1 demi-finales – MCS Basket

(Horaire à déterminer) Si nécessaire : Partizan vs Etoile Rouge, match 3 des demi-finales des playoffs de Ligue adriatique

Samedi 4 juin

18h : Real Madrid vs Baskonia, match 1 des demi-finales des playoffs espagnols

Dimanche 5 juin