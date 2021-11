Belgique : les matchs du week-end prochain reportés en raison de la Covid-19

À L'ÉTRANGER

Trêve internationale oblige, le basket belge est à l'arrêt. Il le restera encore un week-end de plus car les rencontres de la Coupe de Belgique viennent d'être reportées à cause de la Covid-19 au week-end du 21 et 23 janvier 2022.

Face à la présence de cas d’Omicron sur son territoire, le gouvernement fédéral a interdit les spectateurs lors des matchs de sport en salle pour le week-end prochain. Pour le moment, aucune décision de suspendre le championnat n'a été prise.