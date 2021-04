Bilbao : Jonathan Rousselle à l'infirmerie, Giannis Athinaiou (ex-Fos) appelé en renfort

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Jonathan Rousselle (1,90 m, 31 ans) souffre d'une tendinite au tendon d'Achille, avec une inflammation de la bourse rétromalléolaire située à l'arrière du pied. Selon le site de son club, Bilbao Basket, le capitaine de l'équipe espagnole avait essayé plusieurs traitements, mais la douleur était trop importante et l'empêchait de jouer normalement. C'est donc au repos que Jonathan Rousselle se trouvera pour la période à venir, le staff de l'équipe surveille cette blessure et espère ne pas avoir recours à une intervention chirurgicale. Le Français jouait l'une de ses meilleurs saisons avec 10 points à 46,8% de réussite aux tirs accompagnés de 4,2 passes et 1,9 rebond par match. C'est un coup dur pour son équipe qui perd son capitaine et occupe actuellement la 18ème de la Liga Endesa, soit l'avant-dernière du championnat.

L'ancien joueur de Fos, le Grec Giannis Athinaiou (1,94 m, 32 ans) a signé il y a deux jours avec Bilbao pour renforcer l'effectif basque.