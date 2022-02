Bilbao dément faire face à des problèmes financiers

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : acb Photo F Ruso

Alors que les négociations entre Valentin Bigote et Bilbao au sujet d'un accord afin de permettre au shooteur de rejoindre le STB Le Havre, en Nationale 1 masculine, n'évoluent pas favorablement, le club basque nous a contacté pour démentir tout "problème financier", comme nous l'avions évoqué dans notre article daté de ce mercredi 16 février. Quelques retards de paiements nous avaient été signalés au sujet du dixième de Liga Endesa mais, contrairement au début de la décennie 2010, le club n'est plus en proie à des retards de salaire nous ont confirmé plusieurs sources bien informées sur le championnat espagnol. La rédaction de BeBasket se devait ainsi de le signaler et de rectifier son erreur, tout en présentant des excuses au club .

A noter que Valentin Bigote n'a joué que 3 minutes mercredi soir lors de la défaite de Bilbao à Burgos, alors qu'il faisait jusqu'ici partie des joueurs les plus importants de l'effectif d'Alex Mumbru cette saison.