Bilbao est l'équipe espagnole intéressée par Valentin Bigote

Comme indiqué, Valentin Bigote (1,94 m, 29 ans), sous contrat encore un an avec Le Mans, souhaite finalement continuer sa carrière en Espagne plutôt qu'au Havre en Nationale 1. L'arrière shooteur pourrait rejoindre la formation basque de Bilbao, où évolue son cousin par alliance Jonathan Rousselle. Bilbao, géographiquement proche de la France, suit avec attention le championnat de France. Ainsi, depuis son retour en Liga Endesa en 2019, le club a engagé Jonathan Rousselle mais aussi Axel Bouteille et Quentin Serron.

ÚLTIMA HORA: RETAbet Bilbao Basket, tras la pista de Valentin Bigote (29 a.; 1.94 m.). Escolta del Le Mans ha sumado 11,8 p. (40,9 % T3), 2,6 reb. y 2,4 asist. Más información, en @EurohoopsES



RETAbet Bilbao got under the radar Valentin Bigote. More information on @Eurohoopsnet