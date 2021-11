Bilbao officialise l'arrivée de Damien Inglis

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

Parmi les quatre vainqueurs de l'EuroCup au chômage la semaine dernière, il n'en reste plus que deux : J.J. O'Brien et Will Yeguete. Après Marcos Knight, du côté de Lyon-Villeurbanne, c'est Damien Inglis (2,06 m, 26 ans) qui vient de retrouver un employeur. Comme annoncé, le Guyanais va aller renforcer la colonie tricolore du Pays basque puisqu'il s'est engagé en faveur de Bilbao, rejoignant ainsi le duo Jonathan Rousselle - Valentin Bigote.

De retour à l'étranger pour la première fois depuis son éphémère passage en Sicile lors de l'automne 2017, Damien Inglis va ainsi tenter de donner un nouvel élan à sa carrière en Liga Endesa. 16e (sur 18) du championnat espagnol, Bilbao attend beaucoup de sa dernière recrue.