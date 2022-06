Bilbao s'intéresse à Axel Julien

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Un an après avoir suivi Laurent Legname à Bourg-en-Bresse, Axel Julien (1,85 m, 29 ans) va-t-il rester sur place malgré le départ de ce dernier ? C'est l'une des grandes questions du début de l'intersaison à la Jeunesse laïque, maintenant que le nom du futur entraîneur (Frédéric Fauthoux) a été rendu officiel. Le meneur varois a beau avoir signé trois saisons au club l'an passé, il est peut-être temps pour lui de se tourner vers l'étranger. Selon Gérard Solé, journaliste suivant de près la Liga Endesa, Bilbao fait partie des équipes espagnoles intéressées. Le club basque s'est souvent tourné vers le marché français. Sur la première partie de cette saison 2021-2022, on y trouvait trois joueurs français : Jonathan Rousselle, Valentin Bigote et Damien Inglis. Si aucun de ces trois ne devraient y jouer la saison prochaine - ce qui est déjà sûr pour Bigote, engagé au STB Le Havre -, un de leur compatriote pourrait y évoluer.

Après avoir fait le tour de la Betclic ELITE, après une saison également frustrante sur le plan collectif et individuel, Axel Julien aurait l'occasion de se lancer dans un nouveau challenge enrichissant.