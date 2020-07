Billy Baron s'engage avec le Zénith Saint-Pétersbourg

À L'ÉTRANGER

Le combo-guard (poste 1-2) américain Billy Baron (1,88 m, 29 ans) arrive au Zénith Saint-Pétersbourg pour deux saisons.

Il évoluait depuis deux saisons à l'Etoile Rouge de Belgrade où la première saison il a remporté la Ligue adriatique en étant élu MVP de la finale. La saison passée sous le maillot de la formation serbe, il tournait à 12,4 points à 47,8% aux tirs, 2,4 rebonds et 2,4 passes décisives pour 11,7 d'évaluation en ligue adriatic et à 11,5 points à 41,9% aux tirs, 2,6 rebonds et 2,3 passes décisives en EuroLeague.

Passé par le Lietuvos Rytas en tout début de carrière, l'ancien pensionnaire de l'université de Canisius a ensuite joué pour le Spirou Charleroi, UCAM Murcie en Espagne et Eskisehir en Turquie avant de rejoindre l'Etoile Rouge.

Le frère de Jimmy Baron (ex-CCRB) rejoint l'ex-joueur de Roanne K.C Rivers, Kevin Pangos, Arturas Gudaitis et Alex Poythress dans l'effectif 2020/21 du Zénith. En attendant la possible arrivée de l'ex-joueur NBA Greg Monroe.