Blake Schilb et Jaromir Bohacik présélectionnés avec la République tchèque pour le TQO de Victoria

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jules Roche

La République tchèque a dévoilé sa liste des 18 joueurs présélectionnés et qui participeront au Tournoi de Qualification Olympique de Victoria (TQO), au mois de juin.

La République tchèque se retrouve dans le groupe B de ce TQO face à la Turquie et l'Uruguay. Les deux premiers affronteront en demi-finale les deux premiers du groupe A, composé de la Grèce, la Chine et le Canada. Seul le vainqueur de la finale de ce TQO aura son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo.

L'ancien ailier de l'Elan Chalon, Levallois et Châlons-Reims Blake Schilb (2,00 m, 37 ans) est présent dans cette liste de 18. On retrouve également l'ancien joueur de Boulazac Patrik Auda, le pivot du Fenerbahçe Jan Veselý du Fenerbahçe, le joueur NBA Tomáš Satoranský (Chicago Bulls) et l'arrière de Strasbourg Jaromír Bohačík (Strasbourg) Ce dernier devrait ainsi manquer les phases finales de la Jeep ELITE avec la SIG.