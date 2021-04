Blake Schilb reprend du service en République tchèque

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : USK Praha

Largement évoqué dans nos colonnes par Steed Tchicamboud dans son entretien d'hier, Blake Schilb (1,98 m, 37 ans) − l'ancien "Michael Jordan de Pro A" − était annoncé comme proche de la retraite au début de l'année. De retour dans son Illinois natal, il avait refusé plusieurs offres, notamment en France et en Lituanie, et s'affairait à la création d'une entreprise, tout en coachant des jeunes en parallèle. Mais il nous avait démenti cette information mi-février, indiquant qu'il se verrait bien disputer le tournoi de qualification olympique cet été avec la République tchèque.

Afin d'être prêt pour l'échéance de Victoria, l'ailier aux 246 matchs LNB a ainsi décidé d'aller terminer la saison sous les couleurs de l'USK Prague, actuel quatrième de NBL à l'approche des playoffs. L'occasion de jauger son état physique puisqu'il n'a plus joué depuis la saison dernière, conclue en mars 2020 avec des moyennes de 11,1 points à 54%, 4,1 rebonds et 3,8 passes décisives avec Châlons-Reims. Une belle manière aussi de renouer avec son premier amour européen et de boucler la boucle, dans le pays où il avait démarré sa carrière professionnelle (et rencontré sa femme), effectuant à deux reprises le doublé Coupe - Championnat avec Nymburk (en 2008 et 2009).

« C'est un grand plaisir pour moi que de pouvoir rejouer en République tchèque, où j'ai démarré ma carrière professionnelle. Après une année passée à m'entraîner aux États-Unis, et à démarrer un business en dehors du basket, l'USK Prague m'offre une belle opportunité de venir finir la saison avec eux. C'est une bonne conjonction d'intérêts entre nous, qui va me permettre de bien m'entraîner, de jouer et de me préparer pour l'équipe nationale en vue du TQO et possiblement des Jeux Olympiques de Tokyo. »

Pour rappel, si la République tchèque venait à se qualifier pour les JO, elle affronterait alors l'équipe de France en phase de poules. Mais aussi performante a-t-elle pu être lors de la Coupe du Monde 2019 (6e), la sélection tchèque aura fort à faire puisqu'elle devra éliminer le Canada (qui évoluera à domicile), la Grèce et la Turquie pour pouvoir espérer rallier le Japon