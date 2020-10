Blaž Mesiček a finalement choisi Split

À L'ÉTRANGER

Si Blaž Mesiček a pas décidé de ne pas rejoindre l'ALM Evreux, c'est parce qu'il a trouvé un autre contrat plus intéressant du côté de la Croatie. Le Slovène rejoint le KK Split qui évolue en Ligue adriatique et championnat croate. Depuis, Evreux a engagé Yunio Barrueta (1,98 m, 27 ans) en tant que remplaçant médical de Bashir Ahmed, blessé au genou et sur la touche jusqu'au 2 novembre.