Blessé, Frédéric Bourdillon doit mettre fin à ses playoffs

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

En pleine demi-finale des playoffs de Winner League, contre l'Hapoel Jérusalem, l'Hapoel Holon a annoncé que Frédéric Bourdillon (1,93 m, 31 ans) ne rejourait plus cette saison. L'arrière français a été victime d'une déchirure du ménisque dans le match 2, perdu 75 à 61 ce lundi, ce qui l'obligera à passer sur la table d'opération ce mercredi. En 47 matches cette saison, l'Azuréen a tourné à 4,9 points à 36,9% de réussite aux tirs, 1,9 rebond et 1,3 passe décisive en 19 minutes. Pour atteindre la finale, contre le vainqueur de la série entre le Maccabi Tel-Aviv et Bnei Hasharon, Holon devra s'imposer lors de la belle jeudi à Jérusalem, ce qui s'annonce difficile.