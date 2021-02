Blessé, Kadeem Allen mis à la porte par Canton

Désireux de quitter Bourg-en-Bresse au cours de la trêve hivernale, Kadeem Allen croyait avoir trouvé la situation idéale en s'engageant avec Canton. Mais, au sein de la bulle de Disney, la saison de G-League s'est ouverte sans lui la semaine dernière. Pour cause, le Charge a annoncé l'avoir remercié à l'issue du camp d'entraînement, en raison d'une blessure, et l'a remplacé par Kristian Doolittle. La franchise affiliée à Cleveland n'a pas donné plus de précisions sur l'état de santé mais force est de constater qu'elle n'a voulu prendre aucun risque au vu du caractère expéditif de la saison 2020/21 de G-League (la finale est programmée le 11 mars).

Par conséquent, Kadeem Allen est toujours sur le marché des transferts et devra peut-être se résoudre à un retour en Europe, contrairement ce qu'il ambitionnait, une fois qu'il sera apte. Mais à l'inverse de ce qu'annonçait EuroBasket dimanche, ce ne sera pas sous les couleurs du club allemand de Chemnitz. Tombeurs du Bayern Munich au buzzer ce week-end, les Niners n'ont aucunement annoncé une telle signature et l'information n'a jamais été relayée par les médias d'outre-Rhin, jusqu'à ce qu'elle soit démentie dans la nuit par un journaliste spécialisé G-League.

Contrary to reports, former Knicks guard Kadeem Allen hasn’t signed in Germany with Chemnitz, per sources. Allen was recently waived by Canton after sustaining an injury and remains a free agent.