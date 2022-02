Blessé à la main gauche, Ismaël Bako est écarté des terrains pour quelques semaines

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Ismaël Bako (2,08 m, 26 ans) est coupé dans son élan. Auteur d'une très belle saison jusqu'ici (11,6 points à 56,4% aux tirs, 5,9 rebonds et presque 1 contre de moyenne par match), le pivot belge s'est blessé à la main gauche, et sera blessé pour les prochaines semaines. Manresa réalise une saison de haut rang, avec une troisième place en Liga Endesa derrière les ogres du Fc Barcelone et du Real Madrid, et une qualification à la deuxième phase de la Ligue des Champions (BCL). Ismaël Bako est un des joueurs clés de la réussite des espagnols, bien épaulé par l'ancien pensionnaire de Betclic ELITE Sylvain Francisco (1,79 m, 24 ans).





El pivot no ha anat amb la seva selecció per poder-se recuperar a #Manresa

Té una ruptura de la placa plantar de la mà esquerra



No ha ido con su selección para poder recuperarse

Rutura de la placa plantar mano izq



https://t.co/2QgiFA9CM6 pic.twitter.com/RU2ANn3YjR — BAXI Manresa (@BasquetManresa) February 23, 2022

Malheureusement pour l'intérieur international Belge, il ne pourra pas repésenter son pays en cette fin février, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Les Belges sont en ballotage très favorables (2 victoires en 2 matchs), mais affrontent, dans une double confrontation les 25 et 28 février, la Lettonie. Un match à ne pas prendre à la légère, puisque la Serbie se trouve aussi dans ce groupe de qualification.

La progression de carrière d'Ismaël Bako impressionne : couronné champion de France avec l'ASVEL la saison passée, le Belge affichait des statistiques très solides, lui qui n'était que dans sa deuxième saison en dehors de sa Belgique natale. Dans un temps de jeu limité (14 minutes par rencontre, 30 matchs disputés), Bako tournait à 5,6 points et 3,8 rebonds. Cette saison, avec un rôle plus important (22,5 minutes par match), le pivot a pratiquement doublé ses moyennes statistiques.

ISMAEL BAKO is a GREAT player!!



… and a HIGHLIGHT MACHINE!! #YouFirstTeam @ACBCOM pic.twitter.com/xADR3w87Sd — You First Basketball (@YouFirstBasket) January 17, 2022

La blessure à la main gauche de l'intérieur le tiendra éloigné des parquets pour les "prochaines semaines", mais la durée exacte de son indisponibilité n'a pas été communiquée par son club. Le Baxi Manresa joue des rencontres importantes après la trêve (championnat et BCL), la présence d'Ismaël Bako est capitale dans la quête d'une fin de saison 2021-2022 réussie.