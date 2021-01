Blessure, Covid-19, la passion des Grecs pour le basket, son rôle : Livio Jean-Charles revient sur sa signature à l'Olympiakos

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olympiakos

Après un bel exercice 2019/20 avec l'ASVEL (11,6 points à 58% aux tirs et 4,6 rebonds pour 12,7 d'évaluation en 20 minutes de championnat ainsi que 9,1 points à 57% aux tirs et 3,7 rebonds en 21 minutes et 27 matchs d'EuroLeague), Livio Jean-Charles (2,06 m, 27 ans) a fait le choix cet été de rejoindre le mythique club grec de l'Olympiakos où il a signé pour deux saisons.

Pour la page Youtube de la FFBB, dans #TFBTALK, il explique pourquoi avoir signé avec le club du Pirée engagé uniquement en EuroLeague cette saison. Le 28e choix de la draft 2013 revient sur son début de saison un peu compliqué en raison d'une lésion musculaire au mollet en plus d'avoir été touché par la Covid-19. En 12 matchs, Jean-Charles tourne à 6,5 points, 3,3 rebonds et 0,8 contre en 16 minutes. Là-bas, il découvre aussi un pays passionné par le basket, même si les fans sont absents en tribune. Enfin, apparu à 3 reprises sous le maillot des Bleus, le Guyanais espère que ses performances seront remarquées par le sélectionneur, Vincent Collet.

Un discours à écouter ci-dessous :