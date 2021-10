Bobby Dixon prend sa retraite et intègre le staff du Fenerbahçe

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olivier Fusy

Récemment, le Fenerbahçe Istanbul a annoncé que le meneur Bobby Dixon (1,83 m, 38 ans), désormais connu sous le nom d'Ali Muhammed, ne faisait plus partie de son effectif professionnel. Le petit shooteur chicagoan, qui a démarré sa carrière à Saint-Etienne en Pro B (expérience qu'il nous a racontée), a pris sa retraite de joueur professionnel mais fait toujours partie de l'institution stambouliote. En effet il aura deux missions au sein du Fener' : intégrer le staff en tant que coach individuel et jouer le rôle d'ambassadeur du célèbre club des bords du Bosphore.



Bobby Dixon devance T.J. Parker et John Cox lors de la finale de la Coupe de France 2009,

remportée 79-65 par le MSB contre Nancy avec le trophée de MVP en prime

(photo : Olivier Fusy)



Avant de finir sa carrière avec brio au Fenerbahçe, entre 2015 et 2021 (avec un titre en EuroLeague à la clé, en 2017), Bobby Dixon a donc démarré sa carrière dans la Loire en 2006/07, avant de finir cette même saison avec le BCM Gravelines-Dunkerque poue lzq playoffs de Pro A, de réaliser le doublé Semaine des As - Coupe de France en 2009 avec Le Mans, de décevoir la saison suivante à l'ASVEL puis de réaliser un dernier exercice canon chez le promu dijonnais en 2011-2012. La suite l'a mené en Turquie, pays dont il a obtenu la nationalité et joué pour l'équipe nationale. Et où il va donc continuer de vivre et travailler.

Efsanelerimizden Ali Muhammed, Fenerbahçe Ailesi’ne önemli bir idari rol ile geri dönüyor!



Kulübümüz ile Ali Muhammed arasındaki anlaşmaya göre değerli ismimiz, “A Takım Bireysel Gelişim Antrenörü ve Altyapı Elçisi” olarak şubemizde görev yapacaktır.https://t.co/Br7Gj0C8iT pic.twitter.com/4kufZlQgYq — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) October 14, 2021



Ali Muhammed tout sourire lors de sa dernière venue à l'Astroballe en mars dernier

(photo : Sébastien Grasset)