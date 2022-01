Bonzie Colson et Allerik Freeman dans les petits papiers du Maccabi Tel-Aviv

Un temps sur un siège éjectable, le coach du Maccabi Tel-Aviv, Ioannis Sfairopoulos a finalement gardé la confiance de ses dirigeants. Pour le Maccabi Tel-Avivn la priorité, c'est de renforcer l'équipe en cette période difficile. Le coach grec, qui mène son équipe à une douzième place en EuroLeague (7 victoires, 11 défaites), a demandé des changements dans l'effectif, notamment du renfort sur les postes 2-3 et 4.

Selon Matteo Andreani, le club National s'est notamment intéressé à Bonzie Colson et Allerik Freeman. Les deux joueurs ont évolué en France la saison passée. En effet, Allerik Freeman a joué sept rencontres sous les couleurs de l'ASVEL avant de partir en février 2021 tandis que Bonzie Colson, à Strasbourg, a été élu MVP du championnat et de la BCL. Cette saison, ils se retrouvent là aussi dans la même ligue, en Turquie. Respectivement à Bursaspor pour Freeman et à Izmir pour Colson, qui joue de nouveau la BCL. S'ils venaient à être transférés, les joueurs auraient jusqu'au 9 février pour être enregistrés par le Maccabi Tel-Aviv.

Seulement, selon les échos de l'insider italien, le Maccabi Tel-Aviv essayerait surtout d'obtenir un accord de buy-out avec l'AEK Athènes concernant l'ailier Braian Angola-Rodas. L'Américain tourne à 14,9 points, 3,5 rebonds et 3,5 passes décisives après huit matchs de championnat grec. Le club athénien demanderait pas moins de 300 000 euros pour libérer leur joueur, qui veut rejoindre l'équipe israélienne.

Braian Angola, Maccabi Tel Aviv.

AEK Athens makes a wall and asks a lot (around 300k). 2nd offer rejected. The player pushes to go to Maccabi, talks in progress. Maccabi will try, but everything is still open.#Basketball #EuroLeague #Transfers #מַכַּבִּיhttps://t.co/beA1Ec59vs