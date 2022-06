Brandon Jefferson explique sa signature en Chine : "Un rêve qui devient réalité"

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FOXAEP

À peine 48 heures après un ultime chef-d'œuvre inutile pour tenter de prolonger la saison de l'Élan Béarnais (34 points à 9/18, 2 rebonds et 5 passes décisives lors du Match 4 de la demi-finale contre l'AS Monaco), Brandon Jefferson (1,73 m, 30 ans) a donc déjà trouvé son nouvel employeur pour la saison 2022/23 : en fin de semaine dernière, le meilleur marqueur de Betclic ÉLITE a dit oui à Tianjin, récent 12e du championnat chinois, où il succèdera à l'ex-manceau Taylor Rochestie à la mène des Pioneers.

S'il était encore sous contrat avec Pau-Lacq-Orthez, il est tout sauf surprenant de le voir quitter les Pyrénées, au vu de l'entretien qu'il nous avait accordé il y a dix jours. « J'ai aussi une clause de sortie pour cet été donc je peux partir, je peux aller n'importe où », nous avait-il dit, entre deux phrases marquant sa lassitude face à la situation du club palois. Mais la destination l'est un peu plus, lui qui avait clairement établi l'EuroLeague comme un objectif prioritaire pour l'avenir. Confirmant l'information, l'ancien meneur d'Orléans et Strasbourg nous a expliqué les raisons de son choix.

« C'est un rêve qui devient réalité. J'ai toujours dit que je voulais aller soit en EuroLeague soit en Chine. La CBA est l'un des meilleurs championnats du monde. Je suis heureux qu'ils aient voulu me faire venir, heureux d'avoir reçu une offre en provenance de Chine. Je vais rester humble et continuer de travailler dur car je sais d'où je viens. J'ai démarré en deuxième division italienne, puis en Pro B, pour me hisser jusqu'à l'un des championnats les plus relevés de la planète. Je ne pouvais pas espérer mieux ! Je suis content de ma décision, je ne la remets pas en question et je sais que je pourrais toujours revenir en Europe si je le souhaite. D'ici là, je suis heureux d'aller en Chine. »

Dans un championnat où les équipes n'ont le droit qu'à deux joueurs étrangers, Brandon Jefferson sera effectivement assuré de se retrouver au centre de l'équation, avec énormément de tickets shoots entre les mains. Séduit par le CV des Américains de CBA, avec notamment la signature récente de l'ex-n°2 de la draft Michael Beasley, Brandon Jefferson a également été convaincu par la proposition financière de Tianjin. « C'était une offre que je ne pouvais pas refuser », acquiesce-t-il. À 30 ans, après une majorité de sa carrière passée dans des clubs de troisième zone (Finlande, Lega Due, Pro B), il est légitime de voir le Texan se mettre à l'abri grâce à un contrat largement supérieur à ce qu'il aurait pu espérer en France, voire même en Europe. Les carrières sont courtes et certaines opportunités ne repassent pas forcément deux fois...