Brandon Taylor (ex-MSB) choisit le Reggio d'Émilie

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Dominique Breugnot MSB

De nombreuses équipes se sont penchées, de loin ou de près, sur le dossier Brandon Taylor (1,78m, 26 ans) à la suite de sa très bonne saison en France. Selon Sportando, c'est finalement chez le Reggio d'Émilie, onzième de la dernière saison de Serie A italienne, que l'ancien joueur du Mans va signer.

Déjà passé par l'Italie et par le club de Bergame en Serie A2, Brandon Taylor avait donné entière satisfaction, compilant 17,2 points à 51,4% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 5,8 passes en Italie. Passé également par la Hongrie, la Suisse, la Roumanie, la Finlande, les inquiétudes pesaient sur ses capacités à confirmer dans un championnat plus prestigieux. Finalement, il a entièrement fait ses preuves en France, tournant à 15,2 points à 48,5% de réussite aux tirs dont 37,7 à 3-points, 7,1 passes décisives, 2,1 rebonds et 4,6 fautes provoquées pour 17,8 d'évaluation en moyenne en 14 rencontres disputées. Ayant rejeté les propositions du MSB, il va donc retourner en Italie mais découvrir la première division, dans un club de milieu de tableau, le Reggio d'Émilie.