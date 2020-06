Briante Weber va reprendre en CEBL

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

La nouvelle ligue canadienne, la CEBL, est l'une des grandes gagnantes de la crise sanitaire qui a mis fin à la plupart des saisons 2019/20. En effet, si son championnat va être raccourci et se jouer sur un même lieu cet été en Ontario, beaucoup de joueurs ont prévu de s'y engager afin de reprendre la compétition et ainsi de se remettre en forme. Outre Thomas Scrubb, Kaza Kajami-Keane et Johnny Berhanemeskel chez les Ottawa BlackJacks, on trouve ainsi Briante Weber (1,88 m, 27 ans) dans l'effectif des Hamilton Honey Badgers. Ce dernier sort d'une saison réussie avec les Metropolitans 92. Cet ancien joueur NBA et EuroLeague représente une belle prise pour la CEBL qui n'a derrière elle qu'une année d'existence.