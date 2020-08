Brindisi officialise la venue de D'Angelo Harrison

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Yannick Coppin

Comme annoncé, D'Angelo Harrison (1,93 m, 27 ans) s'est engagé avec le club italien de Brindisi. L'ancien stelliste va retrouver Ousman Krubally, son ancien coéquipier sous les couleurs du Portel, lui aussi recruté durant l'intersaison.

UN BOMBER U.S.A. PER LA HAPPY CASA

https://t.co/ewrFVPRifB



Il Top scorer dei playoff Winner League - punti nella finalissima - è la nostra nuova guardia titolare



WELCOME @DeeHarrison21 #ForzaBrindisi pic.twitter.com/BPPRjHwe5t — HappyCasaNBB (@HappycasaNBB) August 3, 2020

Au sortir d'une saison on ne peut plus spéciale, D'Angelo Harrison a tapé dans l'œil d'un club du haut de tableau de Serie A italienne. Après avoir passé une grande partie de sa saison au Portel, avec qui il a pris part à 23 rencontres de Jeep Élite (15,9 points, 4,7 rebonds, 3 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 14,9 d'évaluation), il a pris la direction d'Israël. Engagé par le Maccabi Rishon LeZion, il y a disputé la fin de saison et les playoffs jusqu'à atteindre la finale, perdue face au Maccabi Tel Aviv. Malgré cette défaite, l'américain a confirmé sa montée en puissance. Meilleur marqueur des playoffs avec 24,8 points de moyenne, il a également terminé avec la meilleure moyenne d'évaluation (31) et la quatrième meilleure moyenne en terme de rebonds attrapés (7,8). À cela vient s'ajouter sa performance colossale en finale : 38 points, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 48 d'évaluation.

L'arrière, natif d'Anchorage, en Alaska, va donc découvrir l'Italie avec l'Happy Casa Brindisi, club qui, avant l'interruption de la saison, pointait à la cinquième place de la première division italienne, avec 13 victoires et 8 défaites au compteur. Simone Giofrè, directeur sportif du club, a déclaré :